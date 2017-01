Ronaldinho este aproape de revenire la 36 de ani! O echipa de LEGENDA il vrea pe MAGICIANUL brazilian

Fostul jucator de la PSG, Barca si Milan este gata de revenire dupa "un an linistit".

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Ronaldinho are 2 oferte tentante - ajuns la 36 de ani, magicianul brazilian poate semna cu o echipa de legenda din Brazilia, Coritiba. Fratele lui Ronaldinho urmeaza sa se intalneasca cu oficialii clubului in aceasta saptamana, scrie L'Equipe.

Uruguayenii de la Nacional, echipa ce va participa in Copa Libertadores, sunt interesati la randul lor de Balonul de Aur in 2005. Coritiba are insa prima sansa, fiind cea mai veche echipa din statul Parana. Coritiba a castigat de 37 de ori Campoenato Pranaense, mai mult decat cele 2 mari rivale impreuna (Atletico si Parana Clube).

Cei de la Coritiba au parteneriate cu cluburi precum Porto, Benfica, Chivas Guadalajar, Daegu din Coreea si VVV-Venlo. Ronaldinho a evoluat ultima data pentru Fluminense in 2015, insa a rezistat doar 2 luni la echipa, fiindu-i reziliat contractul.