Revenire in fotbal pentru Luciano Moggi! La 79 de ani a preluat un club din Europa de Est!

Omul dintre centrul scandalului Calciopoli va fi director general al celor de la Partizani Tirana.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

La 79 de ani, Luciano Moggi isi face revenirea in fotbal! Fostul director de la Juventus Torino a fost prezentat la Partizani, vestea luand prin surprindere pe toata lumea! Moggi va conduce echipa din capitala Albaniei in urmatorii 3 ani.

"Sunt fericit sa fiu aici alaturi de voi. Prin asociatii mei am obtinut suficiente informatii despre echipa si jucatori" a spus Moggi, urandu-le bafta jucatorilor inainte de partida de prima liga impotriva celeilalte echipe din Tirana. Partizani se afla pe locul 2 in clasament, avand 3 goluri in minus la golaveraj fata de Kukesi cu 6 etape inainte de finalul sezonului.

Luciano Moggi a fost presedintele lui Juventus si a fost personajul principal din Calciopoli, scandalul in urma caruia Juventus Torino a fost retrogradata si i-au fost retrase din palmares 2 titluri de campioana.