Revansa lui Breeveld. Becali l-a dat afara in 2016, acum a semnat cu o echipa din Europa League. Unde va juca

Nicandro Breeveld a semnat cu o echipa din Cipru.

Steaua a renuntat la un lot intreg de jucatori in iarna trecuta, la fel ca si in acest sezon. Printre cei exilati sa se antreneze la liceu au fost atunci Tade, Alcenat, Guilherme dar si Breeveld. Acesta din urma a plecat de la Steaua in Kuweit, la Al Fujairah.

Aventura in Asia s-a incheiat insa pentru olandez, acesta revenind in Europa, si nu oriunde ci la o echipa de Europa League.

Breeveld a semnat cu Omonia Nicosia, echipa ce a fost eliminata in acest sezon de Europa League de Beitar Jerusalim. Mijlocasul va fi coleg la echipa cipriota cu romanul Florescu.