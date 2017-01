Reusita FABULOASA care seamana cu un BUG la FIFA! Cum a reusit sa inscrie dupa 2 lovituri cu calcaiul! VIDEO

Asa ceva nu vezi prea des!

Tanarul Sander Coopman de la Zulte Waregem din Belgia a reusit un gol amuzant si spectaculos in acelasi timp in partida cu AS Eupen. Intrat in a 2-a repriza, jucatorul crescut de FC Brugge a inscris in minutul 86 al partidei unicul gol al meciului.

La un sut ratat al unui coechipier, Coopman a fost lovit in calcai de minge, iesind o preluare ideala - pustiul nu s-a oprit aici, incercand un nou calcai care l-a indus in eroare pe portarul advers! Tot ce a trebuit sa faca apoi a fost sa trimita mingea in poarta!

Zulte a invins astfel in mansa tur din semifinalele Cupei Belgiei. In cealalta semifinala, Oostende si Genk au incheiat la egalitate, 1-1. Returul semifinalelor vor avea loc pe 31 ianuarie, respectiv 1 februarie.