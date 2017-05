Reghecampf va castiga 3 milioane de dolari in Emirate. Nu ia niciun stelist cu el la Al Wahda

Finala Cupei Romaniei, Astra - Voluntari, se vede la Sport.ro, sambata de la ora 20:45

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Reghecampf se intoarce la arabi sa castige Liga Campionilor Asiei, dar nu ia cu el niciun stelist. Daca nu vine la nationala, in locul lui Daum, Olaroiu va fi principalul adversar al lui Reghecampf la arabi.

Reghecampf va castiga 3 milioane de dolari in Emirate. In 2014 a antrenat in Arabia Saudita si a pierdut finala Ligii Campionilor Asiei.