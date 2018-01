Real Madrid poate da 2 lovituri COLOSALE pe piata transferurilor! Anuntul facut de Eden Hazard: "Voi semna cu o singura conditie!"

Doua dintre starurile de la Chelsea sunt pe lista celor de la Real Madrid.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Real Madrid vrea sa se intarasca serios in vara iar pe lista lui Florentino Perez sunt si 2 jucatori de la campioana en-titre din Premier League: Eden Hazard si Thibaut Courtois. Pentru cel de-al doilea exista si alternativele Kepa si David De Gea, insa Hazard isi doreste sa ramana in aceeasi echipa cu Courtois!

Mijlocasul belgian are o "pe masa" si o oferta uriasa de prelungire a contractului cu Chelsea insa pana acum nu a dat un raspuns. Mai mult, el a spus conditia pentru a semna noul contract: "Mai intai sa semneze Thibaut. Si apoi semnez si eu" le-a spus Hazard celor de la Mirror.

Hazard mai are 2 ani de contract cu Chelsea, in timp ce lui Courtois ii expira actualul contract intr-un an iar portarul de 25 de ani da semne ca isi doreste sa revina in Spania pentru a fi aproape de copiii sai.