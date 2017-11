Real Madrid a anuntat lotul pentru Campionatul Mondial al Cluburilor! Absenta surprinzatoare din lista aleasa de Zidane

Campionatul Mondial al Cluburilor va avea loc in luna decembrie la Abu Dhabi.

Pe 6 decembrie incepe la Abu Dhabi Campionatul Mondial al Cluburilor. Miercuri s-a aflat ultima echipa calificata odata cu victoria reusita de Gremio Porto Alegre in Copa Libertadores. Formatia braziliana este calificata direct in semifinalele CM al Cluburilor, urmand sa joace pe 12 decembrie cu castigatoarea meciului dintre Pachuca si Wydad Casablanca.

Real Madrid, campioana Europei, este si ea calificata direct in semifinale. Ea o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Urawa Red Diamonds si echipa venita din playoff-ul in care vor juca Al-Jazira si Auckland City.

Real Madrid a anuntat lotul celor 23 de jucatori pentru acest turneu si de pe aceasta absenteaza tanarul Jesus Vallejo, vazut ca un viitor star pe Bernabeu. Fundasul central de 20 de ani a jucat in 2 partide de campionat in acest sezon, el fiind transferat in vara de la Eintrach Frankfurt.

Iata lotul celor de la Real Madrid pentru Campionatul Mondial al Cluburilor:

Portari: Keylor, Casilla, Moha

Fundasi: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo, Achraf

Mijlocasi: Kroos, Modric, Casemiro, Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Asensio, Isco, Kovacic, Ceballos

Atacanti: Cristiano, Benzema, Bale, Mayoral.