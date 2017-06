Real a castigat si aici batalia cu Barcelona: Zidane are cel mai VALOROS lot din Europa! TOP 10

Real Madrid are cel mai valoros lot din lume, potrivit estimarilor Transfermarkt.

Jucatorii campioni ai Spaniei si ai Europei au crescut in valoare in ultimul an si jumatate, cu Zidane pe banca. Lotul Realului este cotat in aceasta vara la 783,3 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.de, cu 50 de milioane mai mult decat rivala Barcelona, aflata pe locul 2 in top 10 din Europa.

Chelsea se claseaza pe locul 3, iar top 10 este completat de Manchester city, Bayern, Arsenal, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester United si Juventus Torino.

Tony Kroos e jucatorul a carei cota a explodat in ultimul an, de la 55 de milioane si pana la 70 de milioane cat valoreaza in prezent. Nacho, Asensio, Marcelo sau Casemiro au crescut si ei mult in valoare de cand sunt antrenati de Zidane.

Real era cotata cu 60 de milioane de euro mai putin inainte de venirea lui Zidane, cel care a cucerit de doua ori la rand Champions League ca antrenor al Realului, performanta unica in istoria competitiei.