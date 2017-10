Razvan Marin, moment MAGIC in Belgia! Fanii l-au aplaudat: "Pentru asta m-am apucat de fotbal!"

Razvan Marin a fost ovationat de fanii lui Standard Liege la meciul cu Beveren din ultima etapa.



Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Mijlocasul roman a fost titular pentru Standard Liege in partida castigata cu Beveren, scor 3-1, si a oferit o pasa decisiva la golul de 2-0 reusit de M'Poku. Marin a fost inlocuit in minutul 89 cu Scholz, moment in care fanii l-au aplaudat la scena deschisa.

"Ovatiile fanilor? Pentru asta m-am apucat de fotbal! Nu stiu daca a fost cel mai bun meci al meu de cand am venit la Standard, poate partida de Cupa cu Heist sa fi fost. Oricum, importanta este victoria, asta avem in gand de fiecare data cand intram pe teren", a declarat Razvan Marin pentru dhnet.be.

In urma acestui rezultat, Standard a urcat pe locul 8 in clasamentul din Belgia, cu 19 puncte. Beveren este pe locul 9, cu 18 puncte.