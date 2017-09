Raiola a anuntat viitoarea echipa a lui Dybala: "Doar 4 echipe i se potrivesc!" Barca, exclusa de pe lista

Superagentul Mino Raiola e sigur ca Paulo Dybala nu va mai ramane mult timp la Juventus.

Ajuns la 23 de ani, Paulo Dybala este vazut ca un viitor castigator al Balonului de Aur iar Mino Raiola crede ca va pleca pe viitor de la Juventus. Raiola are o lista impresionanta de jucatori impresariati printre care Pogba sau Zlatan.

"Cred ca Dybala va pleca la un moment dat de la Juve. El trebuie sa mearga la o echipa unde intra intr-un proiect care sa i se potriveasca. Pentru el ar fi dificil acum sa intre intr-o Barcelona care se reformeaza, dar s-ar descurca bine la Real Madrid, Manchester United, Manchester City sau Chelsea" a spus Raiola pentru RaiSport.

Dybala are 48 de goluri in 98 de meciuri pentru Juventus, avand si 18 assist-uri. Argentinianul a fost transferat cu 40 de milioane de euro de la Palermo in vara lui 2015.