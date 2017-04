Raducioiu, in topul “petardelor” de la Milan, in era Berlusconi. Ce staruri ii sunt colegi in lista rusinii

Fostul international roman Florin Raducioiu a fost inclus in top 13 transferuri ratate ale Milanului.

Romania are un reprezentant in topul marilor dezamagiri pentru diavolii milanezi. Era Berlusconi la AC Milan s-a incheiat oficial, joi, dupa 31 de ani, clubul fiind vandut unor investitori chinezi condusi de omul de afaceri Li Yonghong. Jurnalistul Alfredo Pedulla a profitat de ocazie pentru a prezenta topul celor mai tunuri date pe piata transferurilor de Milan, sub conducerea fostului premier Italian, dar si pe cel al marilor deceptii.

Florin Raducioiu este coleg cu Rivaldo, Vieri, Gourcouff, Fernando Torres, Patrick Kluivert si Edgar Davids in lista celor mai proaste afaceri incheiate de Berlusconi. "Dupa ce a jucat la AC Bari, Hellas Verona si Brescia, Raducioiu a avut in fata sa sansa cea mare la Milan. Din pacate, acomodarea sa la marele Milan nu a avut loc si dupa un an a fost cedat", a notat Pedulla, pe site-ul sau.

Fostul jucator al lui Dinamo a fost cumparat de Milan in vara lui 1993, pentru doua milioane si jumatate de euro, de la Brescia, potrivit Transfermarkt. Un an mai tarziu, Raducioiu a fost cedat la Espanyol, dupa doar 14 partide jucate pentru Milan in care a inscris patru goluri. In tricoul milanezilor, Raducioiu a disputat doua meciuri in Liga Campionilor, reusind sa marcheze un gol, in poarta lui Porto.

Cosmin Contra este ultimul roman care a evoluat la AC Milan in ultimii 20 de ani.

La polul opus, Van Basten, Gulit, Rijkaard, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Shevchenko, Kakà, Nesta, Inzaghi, Cafu si Ibrahimovic sunt super-transferurile realizate de Berlusconi.