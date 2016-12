Chiriches a iesit accidentat in duelul cu Tatarusanu | GOOOOLAZO Chipciu!!!! Sut superb cu stangul! VIDEO

17:26

Lovitura: Florin Andone s-a accidentat usor si nu va juca in Cupa

Florin Andone a suferit o contractura musculara la antrenament si nu va juca in Deportivo - Real Betis. Aflat in cea mai buna forma a sa, cu 6 goluri in ultimele 6 meciuri din La Liga, romanul va fi menajat de antrenorul Gaizka Garitano.

Locul lui Andone in primul 11 ar putea fi luat de Joselu.

Dupa meciul cu Betis, Depor va avea o pauza pana pe 6 ianuarie. Primul meci din 2017 va fi impotriva lui Espanyol.