PSG a decis: Cavani e OUT! Pe cine vor sa aduca in locul lui pentru un atac de 5 STELE cu Neymar si Mbappe

Varsta, Fair-Play-ul Financiar si scandalul cu Neymar au cantarit decisiv impotriva lui Edinson Cavani.

Paris Saint-Germain a avut o vara fara precedent in fotbal, aducandu-i pe Neymar si pe Kylian Mbappe. Acest lucru a facut ca PSG sa riste incalcarea Fair-Play-ului Financiar, chiar daca banii pentru Mbappe vor fi platiti abia vara viitoare. Cei de la PSG vor sa reduca in 2018 costurile pentru a indeplini criteriile iar Edinson Cavani urmeaza sa fie cel sacrificat, conform Le Parisien.

Cei de la PSG sunt convinsi ca vor putea obtine 80 de milioane de euro pentru Cavani, chiar daca acesta va implini la inceputul anului viitor 31 de ani. Totusi, cei de la PSG nu vor ca valoarea echipei sa scada si pregatesc un inlocuitor pe cinste pentru Cavani: Alexis Sanchez.

Cu 2 ani mai tanar decat Cavani, Alexis Sanchez mai are doar contract cu Arsenal pana vara viitoare si poate negocia cu orice club incepand de la 1 ianuarie. Iar cei de la PSG pregatesc deja terenul pentru acest transfer. Insa strategia lui Arsenal ar putea sa opreasca acest transfer: ei vor sa il cedeze inca din iarna pe Alexis Sanchez pentru a incasa totusi o suma de bani iar cei de la Manchester City sunt interesati, ei fiind la un pas si in vara trecuta sa-l transfere pe Alexis, insa Arsenal nu a reusit sa ia in timp util un inlocuitor iar transferul a picat.