Primul club HIPSTER din lume le serveste jucatorilor doar produse vegane si vrea sa-si faca stadion DIN LEMN

Forest Green Rangers este o echipa foarte putin cunoscuta, cu suporteri doar la nivel local, care activeaza in liga a sasea din Anglia. Pe viitor, conducatorii clubului spera sa atraga milioane de fani din intreaga lume, iar cu totii sa aiba in comun o caracteristica: sa iubeasca natura si sa fie vegani.

Nu multa lume a auzit pana acum de Forest Green Rovers. Micuta echipa engleza nu s-a facut remarcata de-a lungul existentei sale, chiar daca a fost infiintata in urma cu 128 de ani.

In curand, Forest Green Rovers ar putea deveni insa o mare atractie pentru oameni din intreaga lume.

Cei de la Forest Green Rovers au ratat in 2016 "la mustata" promovarea in liga a 5-a engleza, dupa ce au pierdut in Play Off-ul pentru promovare in fata lui Grimsby Town.

Cu toate acestea, planurile celor de la club raman unele indraznete. Pe langa accederea intr-un esalon superior, acestia vor sa faca din Forest Green Rovers primul club vegan din lume.

Dale Vince, presedintele echipei, a dezvaluit in finalul lui 2016 un proiect la care au lucrat 50 de arhitecti: un stadion de 5.000 de locuri facut doar din lemn. Acesta a explicat ca proiectul ar fi unul menit sa protejeze mediul pe termen lung, chiar daca pentru construirea arenei ar fi nevoie de o cantitate mare de masa lemnoasa.

Pe langa arena si intregul complex cu sali de sport si alte facilitati, care ramane totusi doar un proiect indraznet, dat fiind ca ridicarea sa ar costa, spune chiar Vince, 100 de milioane de dolari, cei de la Forest Green Rovers au inceput sa ia, insa, si alte masuri prietenoase mediului.

Cei de la Forest Green Rovers au mai adoptat o masura "hippie", anuntand ca au scos de mai multa vreme carnea din meniul jucatorilor. Singurii burgeri pe care fotbalistii ii mai mananca inainte sau dupa antrenament sunt cei facuti din Quinoa.

"Am incetat sa le mai servim fotbalistilor si angajatilor carne in urma cu circa 4 sezoane. Misiunea noastra e aceea de a-i introduce pe fani in aceasta lume noua. Cand renunti la carne si adopti o dieta vegana, descoperi ca ai numeroase optiuni in meniu", spune chiar Dale Vince.

La meciuri, fanii isi pot cumpara chiar de la mini-restaurantul stadionului numeroase meniuri vegane, incluzand burgeri vegetali, fajitas, burgeri din cartofi dulci ori pizza.

"Industria carnii si a lactatelor este responsabila pentru mai multe emisii decat toate avioanele, masinile, trenurile si vapoarele din intreaga lume. In plus, este una a violentei impotriva animalelor", mai spune patronul clubului, cel care a investit inca din 2011 in 170 de panouri solare menite sa alimenteze facilitatile clubului.

Forest Green Rovers au fost aproape de faliment in 2010, dar noul investitor, care acum vorbeste despre proiectul "clubului vegan" i-a salvat.