Povestea incredibila a fotbalistului care a fost mai intai gunoier, iar acum joaca in optimile UCL

Acum titular la una dintre echipele importante ale Europei, dar si international francez cu 33 de meciuri pentru prima reprezentativa a Hexagonului, fundasul Adil Rami si-a spus in premiera povestea, recunoscand ca a fost...gunoier!

La 31 de ani, Rami are deja un CV impresionant. Fost campion in Ligue 1 cu Lille, echipa la care a jucat peste 130 de meciuri, dar si trecut pe la formatii ca Valencia, Milan ori Sevilla, Rami a inceput tarziu fotbalul, avand o copilarie dificila.

Fotbalist cu origini magrebiene, Rami a crescut intr-o familie deosebit de saraca si spune ca el, impreuna cu ceilalti trei frati ai sai, au fost crescuti doar de mama, pentru ca tatal lor a plecat de acasa si a trait "boschetar".

"Mama a avut grija de noi, de toti patru, cum a putut. Tatal meu a umblat si trait pe strazi, pentru ca nu a fost indeajuns de puternic pentru a se lupta cu dependenta de droguri. Eu am muncit zi de zi de la 5 dimineata pana la 12:30, pentru ca mai apoi sa merg la antrenamente, sa practic fotbalul", a povestit Rami intr-un interviu.

Fundasul a spus ca printre meseriile pe care le-a practicat au fost cele de mecanic si gunoier. De asemenea, acesta mai era insarcinat de administratia din Frejus, orasul in care a trait si locul in care a muncit, sa acopere graffiti-urile de pe ziduri.

"Pentru mine era o placere, nu ma gandeam neaparat ca la un job. Faceam asta de dimineata, apoi mergeam la antrenamente", a mai spus el.

Viata lui Rami s-a schimbat la 20 de ani, cand a primit sansa unui trial la Lille. Acolo, un antrenor l-a selectat pentru echipa secunda, chiar daca era cel mai in varsta dintre fotbalistii care incercau sa impresioneze.

"Toti ceilalti aveau 16-17 ani, dar clubul a vrut sa ia si un fotbalist ca mine. Eram detul de puternic, ma descurcam bine", a mai spus el.

Dupa ce a fost luat de Lille, Rami si-a croit drum catre prima echipa si spune ca din primii bani si-a cumparat o masina. Ulterior, acesta a renuntat la jobul pe care il avea la primaria din orasul sau natal.

Rami spune ca primele sale joburi l-au invatat ce inseamna munca si ca secretul succesului sau in fotbal a fost legat exact de asta: munca asidua.

Chiar daca si-a cheltuit primii bani pe o masina, acesta spune ca s-a ponderat ulterior si si-a gestionat cat de bine a putut banii: "Sunt foarte atent cu cheltuielile, pentru ca niciodata nu stii ce iti rezerva viata. Am 31 de ani si am asteptat pana sa imi iau o sotie si sa fac copii, pentru ca a trebuit sa am intai o siguranta. Nu am vrut sa am copii si sa ii pun in situatia in care am fost eu. Alti colegi de-ai mei de la academia lui Lille aveau copii de la 20 de ani", a mai spus Adil Rami.

Rami a jucat cu Franta la doua Campionate Europene.