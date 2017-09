"Poate fi urmatorul Pele! Nu exista limite pentru el!" Declaratie superba despre Mbappe

Arsene Wenger il ridica in slavi pe tanarul atacant francez.

Kylian Mbappe a fost cel mai curtat jucator in perioada de transferuri. Dorit de Real Madrid si de granzii din Premier League, Mbappe a ales sa ramana in Franta, insa la Paris Saint-Germain. Tanarul jucator francez a dezvaluit si motivul pentru care a luat aceasta decizie. http://www.sport.ro/franta/mbappe-rupe-tacerea-motivul-pentru-care-a-refuzat-o-pe-real-madrid-si-a-ales-o-pe-psg-vreau-sa-intru-in.html

Mbappe a explodat in startul acestui an, reusind sa marcheze pe banda rulanta pentru AS Monaco in campionat, ajutandu-si clubul sa castige titlul, dar si in Liga Campionilor, Monaco ajungand pana in semifinale. Antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, a fost unul dintre cei care l-au dorit cel mai mult pe Mbappe si a explicat motivul.



"Mbappe poate fi urmatorul Pele. Nu exista limite pentru cat de departe poate ajunge.. L-am vrut si noi, dar 180 de milioane de euro e prea mult pentru noi. Are un joc echilibrat pentru un atacant. Inscrie si ofera si altor jucatori sanse. Este o calitate pe care o au marii jucatori" a declarat Wenger pentru Telefoot.