Performanta uriasa a unui fotbalist aproape UITAT: e doar al 7-lea din istorie care reuseste asta. Inedit: DOI ROMANI, in top

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Bojan Krkic, atacantul lansat de Barcelona, dar care a mai trecut in ultimii ani pe la Roma, Milan, Ajax ori Stoke, a reusit astazi o performanta imporanta pentru careiera sa, din postura de atacant al lui FSV Mainz.

Ajuns la 26 de ani, atacantul spaniol, care nu si-a atins niciodata potentialul maxim, dupa cum noteaza jurnalistii din Peninsula Iberica, a devenit doar al 7-lea jucator din istorie care inscrie in 4 din cele 5 campionate puternice ale Europei.

Bojan a inscris in meciul Mainz - Bayern Munchen, consemnand astfel prima sa reusita in Bundesliga, unde a fost imprumutat de Stoke.

In cariera sa, Bojan a mai punctat in La Liga, Serie A si Premier League, dar si in Eredivisie.

Interesant este ca doi romani au mai reusit aceasta performanta. Florin Raducioiu (goluri in Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A si Bundesliga) si Gica Popescu (La Liga, Premier League, Serie A si Bundesliga).

Ceilalti fotbalisti care au marcat in cel putin 4 campionate puternice ale Europei: Jon Dahl Tomasson, Obafemi Martins, Pierre Wome si Kevin Prince Boateng.