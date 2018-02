Pep Guardiola a stabilit un RECORD in istoria fotbalului! Man City, peste PSG si Barca in topul celor mai scumpe loturi de jucatori

Marti seara, in direct la Pro TV, se vor intalni echipele aflate pe locurile 8 si 12 in acest clasament.

Manchester City a cheltuit 878 milioane euro pentru a forma actualul lot de jucatori, aceasta fiind cea mai mare suma din istoria fotbalului investita in transferuri de o singura echipa, conform CIES.

"Cetatenii", aflati in proprietatea seicului Mansour bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite, sunt urmati de formatia franceza Paris Saint-Germain, ai carei patroni din Qatar au investit la randul lor 805 milioane euro pe piata transferurilor.

Alte doua echipe au cheltuit peste 700 milioane euro pentru a-si compune loturile actuale: Manchester United (747 milioane) si FC Barcelona (725 milioane), noteaza grupul de cercetare al Centrului international de studii ale sportului (CIES), o fundatie cu sediul la Neuchatel (Elvetia), creata de FIFA.

intre primele 10 cluburi care au investit cei mai multi bani in jucatori, sase sunt din Anglia. Pe langa cele doua grupari din Manchester, pe lista mai figureaza Chelsea Londra (locul 5, cu 592 milioane euro), FC Liverpool (locul 7, cu 461 milioane), Arsenal Londra (locul 5, cu 409 milioane) si Everton (locul 10, cu 365 milioane euro).

Real Madrid, campioana Europei in ultimele doua sezoane, a cheltuit 497 milioane euro pentru efectivul actual, aflandu-se pe pozitia a sasea in aceasta ierarhie, conform datelor adunate de CIES, in timp ce Juventus Torino, finalista editiei trecute a Ligii Campionilor, ocupa locul 8, cu 448 milioane euro.