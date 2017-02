"Pep, cine e cel mai bun antrenor din lume?" Raspunsul lui Guardiola a socat

Astazi, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Superbatalie in Liga Campionilor: City si Guardiola, impotriva lui Falcao si Monaco

Pep Guardiola are un favorit surpriza intre colegii din antrenorat. Antrenorul lui Manchester City a fost provocat sa raspunda intrebarii "Cine e cel mai bun antrenor din lume, din punctul tau de vedere?".

"Ar trebui judecat pe seama influentei pe care a avut-o in dezvoltarea unor fotbalisti si a echipelor pe care le-a format, nu pe seama trofeelor", crede Pep Guardiola despre argentinianul Marcelo Bielsa.

Tehnicianul catalan a tinut sa il laude pe conationalul lui Messi, care se va intoarce din sezonul urmator ca principal al lui Lille.

Fost selectioner al Argentinei, al nationalei Chile, dar si al lui Bilbao si OM, Marcelo Bielsa este recunoscut ca fiind un antrenor vulcanic si controversat. De la ultima echipa, Lazio, Bielsa a plecat la doar doua zile dupa ce a semnat contractul.

"Am o admiratie deosebita pentru Marcelo Bielsa, pentru ca este un antrenor urias. E ceva special in modul in care scoate maximum din jucatorii sai si ii face mai buni. In plus, nu am cunoscut jucator care sa vorbeasca de rau despre el.

Personal, pe mine m-a ajutat mult, mi-a dat sfaturi. De fiecare data cand discut cu el, simt ca vrea sa ajute", a spus Guardiola, citat de publicatia britanica Goal.com

Marcelo Bielsa a castigat titluri doar in Argentina natala, dar Guardiola spune ca acesta nu trebuie judecat doar pe seama trofeelor castigate.

"Suntem judecati doar dupa succesul pe care il avem si dupa trofeele castigate. Pentru mine este important sa mentionez ca trofeele nu il fac mai putin important pe Marcelo. Pentru mine, el este cel mai bun antrenor din lume", a mai spus Guardiola.