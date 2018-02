Penalty-ul lui Zaza a fost depasit :)) A avut nevoie de 7 secunde sa ajunga la minge! Ce a urmat este incredibil

Cupa Turciei a oferit un moment demential!

Fenerbahce a castigat greu partida tur din Cupa Turciei in fata celor de la Giresunspor, scor 2-1, golul victoriei venind din penalty in minutul 90+4, reusita a lui Fernandao. Topal deschisese scorul in minutul 26, pentru ca Jones Carioca sa egaleze pentru formatia din liga secunda in minutul 73.

Faza meciului a avut loc in minutul 53 - brazilianul Dodo de la Giresunspor a "reusit" un penalty mai rau decat al lui Simone Zaza de la Euro 2016! Jucatorul de 30 de ani a mers spre balon insa a alunecat chiar inainte sa loveasca mingea iar aceasta s-a dus pe langa poarta!

Iata penalty-ul

Iata golurile partidei