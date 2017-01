Partizan, EXCLUSA timp 3 ani din Europa din cauza datoriilor! Suma incredibila pentru care au fost pedepsiti

Sarbii au mai probleme financiare!

UEFA a anuntat miercuri ca echipa sarba Partizan Belgrad a fost exclusa trei sezoane din cupele europene, din cauza datoriilor.

Partizan Belgrad nu va putea evolua in urmatoarele trei sezoane in Liga Campionilor sau in Europa League.

Partizan a mai fost suspendata in 2013 din cauza problemelor financiare

Site-ul B92 a citat un oficial al fostei campioane a Serbiei, potrivit caruia sanctiunea nu va intra in vigoare daca Partizan va plati suma de 360.000 de euro, reprezentand o parte a datoriilor. Nu este clar cui anume trebuie platita aceasta suma, scrie agentia DPA.

Partizan poate face apel la Tribunalul de Arbitraj al Sportului (TAS) in urmatoarele 10 zile.