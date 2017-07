Ronaldinho a ajuns in CECENIA si a primit tricoul cu numarul 10 la Groznii! Ce petrecere URIASA a organizat patronul clubului

Miliardarul Kadirov a vrut sa se asigure ca primul meci dupa ce Terek si-a schimbat numele va fi unul de tinut minte!

A invitat mai multe vedete la partida pe care Akhmat Groznii a disputat-o in prima etapa a sezonului din Rusia contra lui Amkar Perm. Cele mai importante nume: Ronaldinho si patinatorul Plusenko! Toata lumea a vrut poze cu cele doua legedende, inclusiv Kadirov. Torje si Grozav au ratat intalnirea cu Ronaldinho, care a primit un tricou cu numarul 10 in Cecenia. Ambii romani aflati sezonul trecut in lotul echipei din Groznii au parasit clubul vara asta.