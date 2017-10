O saptamana pana se anunta finalistii la Balonul de Aur. Ce problema va aparea in acordarea trofeului anul acesta

Cum arata lupta la Balonul de Aur.

Balonul de Aur tinde sa devina un trofeu "discutabil". Dupa ce a fost oferit de France Football, publicatia s-a aliat cu UEFA si au acordat impreuna Balonul de Aur, insa parteneriatul a tinut pana anul trecut.

De anul acesta, France Football si UEFA vor acorda separat Balonul de Aur. Francezii detin insa in continuare denumirea, in timp ce UEFA va acorda un titlu cu numele "Jucatorul Anului".

Problema va aparea daca vor fi numiti jucatori diferiti de catre France Football si UEFA, Ronaldo si Messi avand sanse destul de apropiate la trofeu. Portughezul a castigat Liga si titlul anul trecut insa Messi este clar superior la cifre in acest an, in special in acest sezon, cand CR7 nu a dat niciun gol in La Liga pana acum in timp ce Messi are 11 goluri!

Anul trecut, Ronaldo a castigat detasat, cu mai mult de dublul voturilor primite de Messi.

Cum a aratat clasamentul de anul trecut:

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 745 votes

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 316

3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 198

4. Luis Suarez (FC Barcelona) 91

5. Neymar (FC Barcelona) 68