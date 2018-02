Numele urias adus de Sparta langa Stanciu, Nita si Vatajelu! Ce anunt a facut clubul ceh

Sparta Praga a reusit sa il convinga pe cel mai important fotbalist ceh al ultimelor doua decenii sa accepte un post in conducerea clubului.

Tomas Rosicky, fostul mijlocas al nationalei Cehiei, al Borussiei Dortmund si al lui Arsenal, face de acum parte din conducerea Spartei Praga.

Fostul mare international ceh, care si-a anuntat retragerea in urma cu mai putin de doua luni, a fost numit oficial si se va ocupa in mare parte de scouting.

"Lucrez foarte aproape de Zdenek Scasny, noul director sportiv. Colaborez de asemenea cu Adam Kotalik si cu patronul Daniel Kretinsky. Este un nou inceput pentru mine, sunt entuziasmat. Am un sentiment bun despre ceea ce imi si ne rezerva viitorul. In timpul perioadei de mercato, am fost parte a unui grup mic de oameni care au luat decizii importante", a spus Rosicky.

"Am fost intotdeauna interesat de club. Cred ca pot fi de ajutor in plan sportiv, dar sunt de asemenea interesat de intreaga structura. Imi pasa de valorile clubului. Sparta trebuie sa fie apropiata de fanii ei", a mai spus fostul mijlocas.