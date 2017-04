Numai ZLATAN putea face asa ceva! Oferta COLOSALA pe care a refuzat-o dupa accidentare

Zlatan Ibrahimovic nu a acceptat sa primeasca un salariu imens pe perioada accidentarii.

Accidentat grav la returul cu Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic are sanse mici sa mai joace fotbal anul acesta si existe sanse chiar sa se retraga! Cu toate astea, cei de la Manchester United au facut un gest incredibil - i-au propus activarea clauzei pentru prelungirea intelegerii cu inca un sezon!

Ibrahimovic ar fi castigat 13 milioane de lire in urmatorul an desi ar mai fi jucat doar cateva luni! Din acest motiv, Ibrahimovic le-a transmis oficialilor lui United ca nu ar fi corect sa incaseze o asemenea suma de bani cat nu poate juca, refuzand oferta lui United, scrie The Sun.

In ciuda accidentarii, Ibrahimovic are variante pentru momentul in care va reveni pe gazon - este dorit atat in Major League Soccer, cat si in prima liga engleza.