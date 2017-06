Nu se poate abtine! Cum a fost surprins Joachim Low in timpul meciului cu Camerun! FOTO

Jochim Low are o problema!

Selectionerul Germaniei a recunoscut ca nu se poate abtine. A fost surprins cu degetele in nas sau cu mana in pantaloni in timpul unor partide cu audienta de sute de milioane de telespectatori.

Low a fost surprins din nou cu mana in pantaloni, in timpul partidei dintre Germania si Camerun de la Cupa Confederatiilor, iar gestul sau nu a trecut neobservat.

A fost o seara fericita pentru Low. Nemtii s-au impus cu 3-1 in meciul cu Camerun, iar Low a obtinut victoria cu numarul 100 din cele 150 de partide ca selectioner al Germaniei.



In urma cu un an, Low a fost surprins astfel la meciul cu Ucraina de la EURO 2016.





"Am vazut si eu imaginile si evident uneori faci lucruri dictate de subconstient. S-a intamplat si imi pare rau. A fost adrenalina si concentrare, o sa incerc sa ma port diferit pe viitor", a explicat selectionerul Germaniei.