"Nu prea mai puteam sa dorm cand ma gandeam la ce salariu imi ofera!" Dezvaluirea facuta dupa oferta din China

Antrenorul lui Torino, Sinisa Mihaijlovic, a dezvaluit ca a primit o oferta uriasa din China.

Fostul antrenor al lui AC Milan, Sinisa Mihajlovic, are un sezon excelent pe banca lui Torino, echipa pe care a preluat-o dupa ce a fost dat afara de catre Milan. Mihajlovic putea sa plece si de la Torino dupa ce a primit o oferta tentanta din China.

"In decembrie am primit oferta de a antrena in China, dar am decis sa o refuz pentru ca nu imi place sa las munca facuta pe jumatate. Sa fiu sincer, am avut nopti nedormite pentru ca ma gandeam la salariul pe care il puteam avea. Dar in viata iei decizii si asta a fost a mea.



Trebuie sa ii respecti pe cei care merg acolo pentru bani. O cariera ca jucator nu este asa lunga, ca antrenor este ceva mai lunga. In China poti castiga de 5-6 ori mai multi bani si acolo nu mai ajung doar cei aflati la final de cariera ca in Qatar sau SUA" a declarat Mihajlovic.