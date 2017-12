"Nu ar face fata in campionatul Chinei! Nu-i suficient de bun!" Ce spun chinezii despre Iniesta

Titular la Barcelona, Andres Iniesta nu este vazut ca o varianta pentru un transfer in China dupa Mondialul de anul viitor!

Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cei de la Marca.

Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona la echipa chineza Chongqing Dangdai Lifan, dupa Cupa Mondiala 2018, nu entuziasmeaza presa locala. Potrivit ziarului Chongqing Morning Post, capitanul Barcei nu ar face fata in China, deoarece stilul sau de joc nu este potrivit pentru un campionat unde se pune mai mult accentul pe fizic. In plus, mijlocasul iberic este prea batran, a estimat ziarul chinez. Iniesta va implini 34 de ani inaintea Mondialului de anul viitor.

Chongqing Dangdai Lifan a renuntat de curand la antrenorul sud-coreean Chang Woe-Ryon, inlocuindu-l cu portughezul Paulo Bento.

Sursa: Agerpres