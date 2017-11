"Noi suntem echipa Armatei, aia nu e STEAUA NOASTRA". Situatie incredibila: in Bulgaria are loc un razboi identic pentru marca CSKA

Un razboi identic cu cel care se da de mai bine de doi ani intre Clubul Sportiv al Armatei (CSA) si echipa lui Gigi Becali are loc si in Bulgaria. Doua entitati ce poarta numele CSKA Sofia se lupta pentru a primi titulatura de "adevarata Stea a Bulgariei".

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Bulgarii asista si ei la un "Razboi al Stelelor". La fel ca in fotbalul romanesc, unde doua echipe ros-albastre se lupta pentru titlul de "adevarata Steaua", la sud de Dunare are loc un conflict extrem de asemanator.

CSKA Sofia, echipa de traditie a fotbalului bulgar si formatie a Armatei in vremea comunismului, este subiectul unei mari controverse.

Formatia de traditie a fotbalului bulgar "a murit" in 2015 din cauza datoriilor, intrand in faliment. La scurt timp, un afacerist cunoscut, Grisha Ganchev, a decis sa isi transforme propria echipa de prima liga, pe Litex Lovech, in CSKA, el cumparand palmarestul pentru a face din echipa sa continuatoarea formatiei din capitala.

La scurt timp, insa, fanii lui CSKA au infiintat o noua echipa: CSKA 1948 Sofia, cu care au inceput din cel mai jos esalon valoric si care acum conduce clasamentul ligii a treia, avandu-l ca antrenor pe nimeni altul decat fostul fundas Valentin Iliev.

Acum, scrie presa bulgara, CSKA 1948 Sofia, echipa de liga a treia, a decis sa faca un demers la FIFA si UEFA pentru a fi recunoscuta ca fiind succesoarea defunctei CSKA, castigatoarea a 31 de titluri nationale in aproape 70 de ani de existenta.

La fel ca ultrasii stelisti din Romania, care sustin echipa din Liga a IV-a, cei ai lui CSKA 1948 Sofia spun ca echipa lui Grisha Ganchev este un "fals" si cer conducerii fotbalului bulgar sa nu ii mai acorde licenta daca isi va pastra aceasta denumire.

"Subiectul este inchis pentru noi. De fapt, nu a fost niciodata deschis. Noi suntem CSKA si noi suntem continuatoarea morala si legitima a celei mai importante echipe a Bulgariei", spun fanii lui CSKA 1948.