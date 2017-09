"Neymar a plecat de la Barca din cauza lui Messi!" Dezvaluirea facuta de omul care a oprit drumul Stelei spre grupele Ligii

Fundasul celor de la Sporting Lisabona, Jeremy Mathieu, a vorbit despre plecarea lui Neymar de la Barcelona din aceasta vara. Mathieu o parasise pa Barca cu o luna inaintea lui Neymar.

Fostul fundas central al celor de la FC Barcelona, Jeremy Mathieu, crede ca Neymar a plecat de la Barca pentru a scapa de umbra lui Messi. Brazilianul a fost subiectul celui mai scump transfer din toate timpurile, 222 de milioane de euro fiind suma platita de PSG pentru Neymar.

Mathieu, cel care a plecat de la Barca la Sporting cu o luna inaintea lui Neymar, crede ca dorinta brazilianului de a-l depasi pe Messi a fost elementul cheie al transferului: "In niciun moment oamenii nu au crezut ca va pleca de la Barca. Dar asta este fotbalul.. e decizia lui.



Opinia mea este ca el a plecat de la Barca pentru ca era in umbra lui Leo. Cred ca vrea sa castige Balonul de Aur si in acest moment este fericit la Paris, reuseste sa marcheze multe goluri" a spus Mathieu, cel care a jucat la Sporting in dubla cu Steaua din playoff-ul Ligii Campionilor.