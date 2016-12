Nepotul lui Messi i-a luat telefonul si a intrat LIVE pe Facebook. Cum l-a surprins pe Messi la 3 noaptea :))

Nepotul lui Messi a facut "show" :))

Messi petrece de sarbatori cu familia sa la Rosario, iar ieri noapte a avut parte de un eveniment amuzant. La 3 noaptea, in timp ce petrecea cu familia, Messi a avut surpriza sa fie filmat live pe Facebook de nepotul sau.

Acesta i-a luat telefonul cand nu era atent si a intrat live, filmand pe toata lumea din incapere. Messi a sters clipul insa deja imaginile fusesera vizualizate de zeci de mii de fani, ce s-au mirat sa il vada pe Messi intrand live :)

Starul argentinian va ramane in Rosario pana dupa revelion, cand se va intoarce la club pentru a incepe noul an in forta. Barcelona joaca de 4 ori in 9 zile, intre 5 si 14 ianuarie, cu Bilbao, de doua ori, in Cupa, si cu Villarreal si Las Palmas in campionat.