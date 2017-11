Nebunie in Brazilia! Gremio Porto Alegre a castigat Copa Libertadores pentru prima data dupa 22 de ani! VIDEO

Echipa la care a crescut Ronaldinho a pus mana pe trofeu dupa o dubla victorie cu Lanus in finala.

Gremio Porto Alegre a castigat pentru a treia oara in istorie Copa Libertadores, prima data dupa 22 de ani. Brazilienii au mai intrat in posesia celui mai important trofeu rezervat echipelor sud-americane de club in 1983 si 1995.

Miercuri, in meciul retur al finalei, in fata a 47.000 de spectatori, Gremio a invins cu scorul de 2-1 (2-0), formatia argentiniana Lanus. Fernandinho ' 27 si Luan '42 au marcat pentru oaspeti, in timp ce Jose Sand '72 a redus din diferenta, din penalti. Ramiro (Gremio) a fost eliminat in mintul 83.

Peste 30.000 de spectatori au fost prezenti pe stadionul din Porto Alegre si au urmarit finala pe un ecran urias.

Gremio a castigat si meciul tur, cu scorul de 1-0. Echipa braziliana va participa la Cupa Mondiala a cluburilor, programata intre 6 si 16 decembrie la Abu Dhabi, fiind direct calificata in semifinale. Antrenorul Renato Gaucho a devenit primul care castiga Copa Libertatores ca tehnician si ca jucatori. El a fost pe teren la succesul lui Gremio din 1983.

Castigatoarea trofeului din 2016, echipa columbiana Atletio Nacional, a fost eliminata in faza grupelor.