"Ne vedem maine la antrenament!" Reactia incredibila a lui Pogba dupa ce Lukaku a ajuns la Man United

Manchester United a anuntat oficial ca a ajuns la un acord cu Everton pentru transferul lui Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku va deveni in acest weekend noul jucator al lui Man United! Castigatoarea Europa League a anuntat ca a ajuns la un acord cu Everton pentru transferul atacantului belgian pentru suma de 85 de milioane de euro, plus alte 20 de milioane add-ons.

Unul dintre cei care l-au convins pe Lukaku sa o aleaga pe United in dauna lui Chelsea este Paul Pogba! Francezul s-a aflat in ultimele zile in vacanta in Los Angeles alaturi de Lukaku si a postat un clip imediat dupa ce mutarea a fost oficializata.



"Ne vedem maine la antrenament! #agentP" a scris Pogba pe contul sau de Facebook.