Moyes si-a gasit ECHIPA si e aproape sa semneze! Surpriza URIASA: cu cine negociaza

David Moyes e liber de contract dupa despartirea de Sunderland.

Ultimele sale 3 experiente in fotbalul de club au fost esecuri dure. Moyes le-a antrenat pe Manchester United, Real Sociedad si Sunderland, insa i-a mers rau. Acum are sansa de a reveni in fotbal si e la un pas de o provocare neasteptata. Federatia scotiana il vrea pe Moyes selectioner pentru urmatorii doi ani. Paddy Power e atat de sigura ca partile se vor intelege, incat a suspendat pariurile pe Moyes, din ce in ce mai multe in ultimele ore.

Moyes si-a declarat inca de anul trecut disponibilitatea de a prelua nationala tarii sale: "E ceva la care n-as putea sa spun nu. Nationala reprezinta un subiect deschis in permanenta pentru mine!"

Nationala Scotiei nu are antrenor dupa ce lui Gordon Strachan i s-a incheiat contractul la finalul actualelor preliminarii pentru Mondial.



Pe lista federatiei scotiene mai sunt Malky Mackay, fost antrenor la Cardiff, managerul lui Aberdeen, Derek McInnes, legenda Paul Lambert, Alex McLeish si Sam Allardyce.