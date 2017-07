Mourinho l-a batut pe Zidane, intr-un meci in care Real l-a folosit pe Marcelona :) REZUMAT VIDEO: 4 penalty-uri ratate

Manchester United a invins-o pe Real Madrid la International Champions Cup, turneu amical disputat peste ocean. Echipa lui Mourinho s-a impus la penalty-uri.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Manchester United s-a impus in fata lui Real Madrid, intr-un meci disputat la Santa Clara, in California. Formatia lui Jose Mourinho a castigat la penalty-uri, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost 1-1.

Lingard a deschis scorul in minutul 45+1, in timp ce Casemiro e egalat in minutul 69.

La penalty-uri, primii 4 executanti au au ratat, pentru ca apoi Mkhitaryan si Blind sa puncteze, la fel si Quezada.

Manchester United si Real Madrid se vor duela pe 8 august, IN DIRECT la ProTV, in Supercupa Europei.

Echipele folosite

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelona - Modrici, Kroos, Isco - Lucas, Benzema, Bale

Au mai jucat: Casilla, Quesada, Hernando, Kovacici, Tejero, Theo Hernandez, Casemiro, Amazi Oscar, Hakimi

Manchester United: Romero - Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Darmian - Fellaini, Carrick - Lingard, Pereira, Martial - Rashford

Au mai jucat: De Gea, Lindelof, Mkhitaryan, Blind, Valencia, Smalling, Pogba, Herrera, Lukaku