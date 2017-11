Mourinho a platit 3,3 milioane de euro pentru a scapa de acuzatii! Portughezul a mers astazi in fata unui judecator

Mourinho a fost audiat de un judecator spaniol in dosarul in care este banuit de frauda fiscala.

Antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, a fost audiat, vineri dimineata, de un judecator din Madrid, in dosarul in care este banuit ca ar fi prejudiciat fiscul spaniol cu suma de 3,3 milioane de euro, in perioada in care a pregatit formatia Real Madrid.

Mourinho a venit singur la tribunal, nu a evitat presa, intrand pe usa principala si la plecare a stat de vorba cu ziaristii.

"Am stat cinci minute. Este foarte simplu. Am plecat din Spania in 2013 cu convingerea ca situatia mea fiscala este pefect legala. Dupa cativa ani am fost informat ca s-a deschis o investigatie si ca, pentru regularizarea situatiei mele, trebuie sa platesc o anumita suma. Nu am discutat-o, am platit-o, am semnat actele de conformitate cu statul si, din moment ce am platit tot ce a fost stabilit, asta i-am spus judecatorului", a declarat Mourinho, dupa iesirea de la tribunal.

Departamentul Infractiuni economice al procuraturii din Madrid a depus, in vara, o plangere in justitie impotriva antrenorului portughez Jose Mourinho, pe care il acuza ca s-a sustras de la plata impozitului pe venit, pagubind fiscul spaniol cu suma de 3,3 milioane de euro.

Suma totala fraudată este de 3.304.670 euro, din care 1.611.537 euro in 2011 si 1.693.133 euro in 2012.

Potrivit procurorilor, Mourinho s-a folosit de o structura de societati ale caror date de infiintare nu au putut fi stabilite, dar despre care se stie ca sunt anterioare datei de 17 septembrie 2014, cu obiectivul de a ascunde venituri din cedarea drepturilor sale de imagine.

Mourinho a semnat, la 31 martie 2010, cu gruparea Real Madrid, un contract de munca si si-a stabilit resedinţa in capitala Spaniei, dobandind statutul de rezident fiscal in aceasta tara. El nu a trecut în declaratiile fiscale aferente anilor 2011 si 2012 veniturile obtinute din cedarea drepturilor sale de imagine, iar acuzarea considera ca portughezul a facut acest lucru cu scopul de a obtine un beneficiu ilegal.

In iulie 2014, autoritatile spaniole l-au informat pe Mourinho ca ii vor fi investigate declaratiile de venit pentru perioada 2010-2012 si cea de non-rezident, din 2013. Un an mai tarziu, in iulie 2015, Mourinho a recunsocut ca nu a trecut in declaratiile de venit sumele obtinute din cedarea drepturilor de imagine si a acceptat sa plateasca o amenda de 1.146.307,83 de euro.

Sursa: News.ro