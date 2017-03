Mourinho a dezvaluit unde viseaza sa antreneze dupa ce pleaca de la Man United: "Am nevoie de un job mai usor"

Jose Mourinho incearca sa o readuca pe United in Champions League.

Managerul lui Manchester United, Jose Mourinho, a dezvaluit intr-un interviu ca isi doreste sa antreneze nationala Braziliei, insa ca urmatorul job vrea sa fie mai facil.



"Cred ca dupa Manchester United am nevoie de un job mai usor decat Manchester United. Antrenarea nationalei Braziliei ar trebui sa fie si mai dificila. Evident ca ar fi entuziasmant. Orice antrenor vrea sa lucreze cu cele mai bune cluburi si cei mai buni jucatori.



Echipa Braziliei este clar un lider in materie de succes, are evident mult talent, indiferent de generatie, talentul mereu apare. Dar trebuie sa recunosc ca trebuie sa fie foarte dificil (sa-i antrenezi). In fiecare brazilian este un antrenor, in fiecare jurnalist este un antrenor mai bun decat antrenorul.



Cred ca este o tara dificil pentru care sa lucrezi, dar una foarte pasionala" a spus Mourinho pentru ESPN Brazilia. Nationala antrenata de Tite a devenit prima echipa calificata la Campionatul Mondial din 2018 dupa victoria cu 3-0 in fata Paraguay-ului.

Mourinho a mai spus ca pozitia de selectioner al Braziliei este doar pentru localnici - niciodata nationala Braziliei nu a fost antrenata de un strain. "Recunosc ca nationala Braziliei este pentru un antrenor brazilian" a mai spus portughezul.