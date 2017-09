Monaco e CAMPIOANA perioadei de transferuri! Profitul URIAS obtinut in aceasta vara! Cluburile care au dat lovitura

Monaco a obtinut un profit urias din vanzarile de jucatori.

Miliardarul rus Rybolovlev a preluat-o pe Monaco in liga a doua si a investit masiv in jucatori. A cheltuit 165 de milioane de euro pe Falcao, James Rodriguez si Moutinho, dupa care s-a razgandit si a decis sa schimbe filosofia clubului. Monaco investeste in jucatori tineri, de perspectiva, pe care ii vinde pe sume uriase. Prima lovitura a fost data cu Martial, adus de la Lyon pe 2 milioane de euro si vandut in 2015 la Manchester United pe 50 de milioane de euro plus alte bonusuri prin care suma poate urca la 80 de milioane de euro. United a mai achitat intre timp 10 milioane de euro.

Vara aceasta a fost insa mult mai profitabila pentru Monaco. Dupa ce a cucerit titlul si a ajuns pana in semifinalele Champions League, Rybolovlev i-a vandut pe Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko si Mbappe pentru sume uriase. Monaco a fost campioana perioadei de transferuri, cu 289 de milioane de euro profit, dupa vanzarea si cumpararea de jucatori.

Dortmund ocupa locul al doilea, cu profit de 110 milioane de euro. La polul opus, PSG iese cu un minus de 343 de milioane de euro, dupa ce a platit 222 de milioane de euro doar pe Neymar! Milan spera sa renasca sub conducere chinezeasca, chiar daca asta inseamna o balanta de 189 de milioane de euro in minus.