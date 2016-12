Driblingurile magice din cariera lui Ronaldinho. Cum umileste jucatori legendari, inclusiv pe Messi :)) VIDEO

Vezi un clip senzational cu Ronaldinho.

Ronaldinho a fost unul dintre cei mai talentati jucatori din istorie. Brazilianul a facut senzatie in tricourile lui PSG, Barcelona si AC Milan, dar si in tricoul Braziliei.

Printre victimele driblingurilor sale se afla nume mari din fotbal, ca Lampard, Rio Ferdinand, Dani Alves, Scholes sau Evra, si cam toti fundasii lui Real Madrid, pe care i-a umilit in celebrul meci castigat de Barcelona cu 3-0, in care madrilenii l-au aplaudat in picioare pe Ronaldinho la final.

Printre victimele celebre de pe vremea cand Ronaldinho juca la Gremio se afla si Dunga, fostul capitan al Braziliei campioane mondiale in 1994, dar si Messi, intr-un meci dintre Brazilia si Argentina.

