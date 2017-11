Moment incredibil pentru Chapecoense in Brazilia! Ce au reusit la aproape 1 an de la accidentul tragic in care 71 de oameni si-au pierdut viata

"Comemorarea nu putea fi altfel" au scris cei de la Chapecoense dupa marea victorie!

Chapecoense a reusit imposibilul! Au reusit sa o invinga joi noapte cu 2-1 pe Vitoria, rezultat care i-a asigurat salvarea de la retrogradare cu 3 meciuri inainte de finalul sezonului! Performanta este cu adevarat remarcabila in conditiile in care cei de la Chape au refuzat oferta Ligii Braziliene de a avea imunitate la retrogradare in urma accidentului aviatic din 2016.

Pe 28 noiembrie 2016, 71 de persoane si-au pierdut viata intr-un accident aviatic si, la aproape un an distanta, jucatorii care reprezinta echipa au putut sa sarbatoreasca mentinerea in prima divizie pe merit! Alan Ruschel, cel care a jucat in 8 partide dupa ce a supravietuit accidentului, nu a jucat in victoria de joi.



Tot de la Chapecoense vine si o alta poveste extraordinara, cea a portarului Jackson Follmann. Acestuia i-a fost amputat piciorul in urma accidentului aviatic insa a revenit pe terenul de fotbal, efectuand joi primul antrenament alaturi de echipa!