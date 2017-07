Milan rateaza cel mai MARE transfer din aceasta vara: "Nu ne-au respectat!" Pe cine voiau sa aduca inaintea duelului cu CSU Craiova

AC Milan este echipa care a cheltuit cei mai multi bani in aceasta vara.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Doar locul 6 a fost obtinut de AC Milan in sezonul trecut iar revolutia din aceasta vara promite sa o readuca in elita fotbalului european. Peste 190 de milioane de euro au cheltuit pe transferuri noii sefi de la Milan!

Marea mutare insa abia urmeaza - prima tinta a fost Pierre-Emerick Aubameyang. Insa cei de la Dortmund au anuntat ca atacantul gabonez va ramane si in sezonul viitor la formatia germana.

"Eram in negocireri cu agentul sau si cu jucatorul. A fost o discutie deschisa in permanenta intre noi" le-a spus jurnalistilor presedintele lui Dortmund, Hans-Joachim Watzke. "Am avut o intalnire si mai devreme. Nu exista reprosuri.



Uneori Borussia Dortmund trebuie sa isi planuiasca strategiile. Nu se poate intampla ca managerul altor cluburi sa spuna pur si simplu: <Ei bine, vrem sa avem acest jucator>. Aceste conditii, impuse de AC Milan, arata o lipsa de respect" a mai spus Watzke.

Aubameyang a reusit o dubla in partida amicala de marti contra lui AC Milan, scor 3-1 pentru Dortmund. AC Milan va mai juca un meci amical cu Bayern Munchen inainte sa vina in Romania pentru partida tur cu CSU Craiova.