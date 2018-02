Messi, Messi din Egipt sau Uraganul lui Tottenham?! Lupta pentru Gheata de Aur este exploziva, iar Cavani si Immobile sunt si ei la bataie

Lupta pentru Gheata de Aur pare mai crancena ca niciodata.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Marcatori in weekend, Harry Kane si Mohamed Salah l-au depasit pe Leo Messi. Englezul se afla la conducerea clasamentului pentru trofeul de cel mai bun marcator din fotbalul european, fiind urmat de noul superstar al lui Liverpool. Uruguayanul Cavani isi pastreaza si el pozitia in top 3, in timp ce Immobile si Leo Messi vaneaza si ei intrarea intre primii 3.

Clasamentul pentru Gheata de Aur este unul foarte strans in acest moment.

De mentionat ca Ronaldo nu a reusit sa isi faca loc intre primii 30 de marcatori ai topului pentru Gheata de Aur.