Messi, la doua meciuri de Gheata de Aur: starul Barcei s-a distantat in clasament! Cine il urmareste si pe ce loc e rivalul Ronaldo

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Cu doua etape inaintea finalului de sezon, Leo Messi e favorit la castigarea unei noi Ghete de Aur. Argentinianul are un avans de patru goluri fata de principalul urmaritor, Bas Dost, de la Sporting. Locul 3 este impartit de doi jucatori din Bundesliga, Robert Lewandowski si Aubameyang, aflati la 7 lungimi in spatelelui Messi.

Autor al unei duble in victoria 4-1 cu Villarreal, Messi a ajuns la 35 de reusite in actualul sezon din La Liga. Marele sau rival, Cristiano Ronaldo, are doar 20 de goluri. Pe de alta parte, colegul lui Messi din ofensiva, Luis Suarez, are 26 de reusite, fiind pe locul 6.

In ultimele doua etape din La Liga, Barcelona va intalni Las Palmas si Eibar.

Sporting, echipa lui Bas Dost, fotbalist aflat in urmarirea lui Messi, are de jucat cu Feirense si Chaves.

Clasamentul actualizat pentru Gheata de Aur