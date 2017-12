Messi i-a luat fata lui Ronaldo: A fost declarat cel mai bun jucator din lume in 2017! TOP 100 mondial

Ziarul The Guardian l-a declarat pe Leo Messi cel mai bun jucator din lume in ancheta din 2017.

Desi Ronaldo a castigat Balonul de Aur si premiul FIFA The Best, ziarul britanic The Guardian l-a desemnat pe Leo Messi jucatorul anului 2017.

Ce-i drept, ziarul noteaza ca a fost diferenta extrem de mica intre cei doi. Un juriu format dibn 136 de fosti jucatori internationalei si jurnalisti din toata lumea au votat in ancheta Guardian. Pe locul 3 s-a clasat Neymar, iar pe 4 Kevin de Bruyne de la Manchester City.

TOP 10

