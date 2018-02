"Messi ar trebui suspendat din fotbal pana se dovedeste ca este UMAN!" Ce a spus un fost antrenor de la Real Madrid

Carlos Queiroz si-a adus aminte cum a fost invins de Messi la Campionatul Mondial din 2014.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Antrenorul nationalei Iranului, Carlos Queiroz, a vorbit pentru site-ul oficial al FIFA despre Messi - starul Argentinei si al Barcelonei a marcat in 2014 la Campionatul Mondial in prelungiri contra Iranului dupa 90 de minute in care Argentina a fost blocata.

Queiroz, cel care a antrenat-o pe Real Madrid in sezonul 2003/2004, a spus: "Mereu am declarat ca Messi este un jucator extraordinar. Este din alta lume. Daca era uman, nu ar fi putut avea acel moment magic din acel meci (din 2014).



A fost un moment cu atat mai special cu cat a venit de la un jucator care nu ar trebui lasat de FIFA sa joace pana nu se dovedeste cu certitudine ca este cu adevarat uman" a declarat Queiroz.

Iran este calificata la Campionatul Mondial din Rusia, urmand sa se afle in grupa B alaturi de Maroc, Portugalia si Spania.