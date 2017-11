Messi a redevenit cel mai bine platit fotbalist din lume, in timp ce Ronaldo a iesit din TOP 3. Cum arata clasamentul, cu 5 fotbalisti din China in primii 10

Leo Messi a semnat un nou contract cu Barcelona si va incasa o suma colosala - 500 de mii de euro pe saptamana! Pe langa salariul net, bonusurile il vor duce la un castig de circa 43 de milioane de euro pe an!

In urma semnarii noului contract, Messi a redevenit cel mai bine platit fotbalist din lume, noteaza cotidianul MARCA. Spaniolii au intocmit un nou TOP 10.

In primii 10 cei mai bine platiti fotbalisti din lume sunt 5 care activeaza in China: Tevez, Oscar, Lavezzi, Hulk si Pelle.

Top 10 cele mai mari salarii din fotbal



1. Lionel Messi (Barcelona) - 43 de milioane de euro pe an

2. Carlos Tevez (Shanghai Shenhua) - 38 de milioane de euro pe an

3. Neymar (PSG) - 36 de milioane de euro pe an

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 34 de milioane de euro pe an

5. Oscar (Shanghai SIPG) - 24 de milioane de euro pe an

6. Gareth Bale (Real Madrid) - 23 de milioane de euro pe an

7. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) - 22 de milioane de euro pe an

8. Hulk (Shanghai SIPG) - 20 de milioane de euro pe an

9. Paul Pogba (Manchester United) - 17 milioane de euro pe an

10. Graziano Pelle (Shandong Luneng) - 15 milioane de euro pe an