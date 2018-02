Messi a fost in sfarsit DETRONAT! Ce jucator de la Manchester City a reusit sa-l depaseasca! Cristiano Ronaldo este abia pe locul 9

Ultima etapa a dus la schimbarea clasamentului pe ultimii 5 ani!

Leo Messi a dominat in ultimul deceniu topurile in ceea ce priveste numarul de goluri marcate, insa un alt aspect al jocului sau este mai putin mentionat - Messi a fost in permanenta in ultimii ani cel mai bun pasator din principalele campionate din Europa!

Pana in acest weekend! Partida dintre Manchester City si Leicester, scor final 5-1, a dus la incoronarea unui nou "rege al assist-urilor"! Kevin De Bruyne a pasat decisiv la 3 dintre reusitele celor de la City si a ajuns la 77 de pase decisive in 176 de meciuri de la debutul belgianului la Werder Bremen in august 2012!

In schimb, Barcelona a fost tinuta in sah de catre Getafe, 0-0, iar Messi a ramas cu "doar" 76 de assist-uri in 190 de partide in acelasi interval.