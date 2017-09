Caz socant: ce a patit un international irlandez din cauza lovirii repetate a mingii cu capul. Medicii i-au interzis sa mai joace

Kevin Doyle s-a retras din activitate din cauza durerilor de cap repetate suferite din cauza lovirii mingii cu capul.

Internationalul irlandez Kevin Doyle, in varsta de 34 de ani, si-a anuntat retragerea din activitatea sportiva, el precizand ca a luat aceasta decizie din cauza durerilor repetate de cap suferite din cauza lovirii mingii cu capul.

"Sunt trist sa va anunt ca, dupa ce am discutat cu medicii, am decis sa nu mai joc in acest sezon si sa ma retrag. In acest an a devenit clar pentru mine faptul ca lovirea cu capul a mingii a devenit o problema si mi-a cauzat dureri de cap repetate. Doua comotii in acest sezon si numeroase altele de-a lungul anilor au facut situatia mai ingrijoratoare. Dupa ce am discutat cu expertii, am hotarat ca pentru a evita ca simptomele sa devina mai grave si permanente ma voi retrage din activitate", a scris fotbalistul pe Twitter.

Doyle le-a multumit in finalul mesajului tuturor colaboratorilor sai si familiei sale.

Kevin Doyle a jucat ultima data in SUA, la Colorado Rapids. Anterior, el a evoluat pentru St. Patrick’s Athletic, Cork City, Reading, Wolverhampton, Queens Park Rangers si Crystal Palace.

Pentru nationala Irlandei, Doyle a jucat in 64 de meciuri si a inscris 14 goluri.