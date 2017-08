Meci de infarct pentru Sumudica! Echipa sa a ratat 2 penalty-uri. Care a fost scorul final

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

Echipa lui Sumudica a avut un meci incredibil, ieri, cu Goztepe. Kayseri s-a impus intr-un final cu 1-0, insa Turuc si Vural au ratata ambii cate o lovitura de pedeapsa.

Sumudica a ezitat sa il puna pe Boldrin sa execute a doua lovitura, desi era in teren, acesta fiind executantul de 11m in toata perioada de la Steaua.

Sumudica i-a avut in teren pe Sapunaru, titular, si pe Boldrin, nitrat in a doua repriza, in timp ce Lung a fost rezerva iar Tiago Lopes suspendat, dupa ce a luat rosu etapa trecuta.

Kayseri e pe locul 11 dupa 2 etape, cu 3 puncte, dupa victoria de aseara si infrangerea din prima etapa cu Galatasaray.