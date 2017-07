Mbappe NU este cel mai valoros tanar jucator din lume! Cine l-a depasit pe starul dorit de Real Madrid

AS Monaco, Bayern, Man City, Milan, Real si Ajax sunt echipele care au 2 jucatori in primii 20 din clasament.

Dele Alli este considerat cel mai valoros jucator din lume nascut dupa 1 ianuarie 1996! Conform Soccerex and Prime Time Sport, Alli este evaluat la 82.6 milioane de euro conform indexului folosit.

In clasament, Alli este urmat de Kylian Mbappe de la AS Monaco, jucatorul cel mai curtat in aceasta vara de marile cluburi europene. Desi Real Madrid l-a dorit enorm inca de acum, se pare ca Mbappe va ramane cel putin inca un an la campioana Frantei.